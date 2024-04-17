«Были влюбленности, была страсть»: Лужина высказалась о четырех разводах
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Народная артистка РСФСР Лариса Лужина высказалась о своей личной жизни. Ее слова приводит Пятый канал.
Лужина всегда считалась одной из самых красивых артисток в советском кинематографе. Звезда обладала множеством поклонников-мужчин, а с некоторыми из них заводила отношения. Так, у актрисы было четыре официальных брака и большое количество романов.
«Красавчики, да. Люблю я красивых мужчин. А что делать?», — поделилась Лужина.
В браке со вторым мужем Валерием Шуваловым знаменитость родила сына Павла, которого после развода сдала в интернат из-за трудного рабочего графика. Спустя годы, как призналась актриса, она жалеет о своем поступке, так же как и о разводе с Шуваловым.
«Я не смогла сохранить тот дом, который могла бы сохранить с отцом моего Пашки, моего сына. Он был очень хороший отец. Он был хороший муж», — уточнила она.
Несмотря на насыщенную личную жизнь в прошлом, 85-летняя Лужина рассказала, что по-настоящему большой любви так и не смогла встретить.
«Были влюбленности, была страсть, вероятно. Но такой любви, которая бы осталась у меня на всю жизнь, о которой пишут, не знаю, наши классики или кто, может быть, переживает такую любовь, у меня ее не было», — заключила она.
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