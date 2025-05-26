Липосакция овала лица и пересадка волос: как изменилась внешность Александра Панайотова

Певец Александр Панайотов не скрывает, что постоянно совершенствует свою внешность. 40-летний артист от природы расположен к полноте и в начале своей карьеры имел избыточный вес. Однако, благодаря упорству и правильному питанию, Александр сбросил 20 килограммов и изменился до неузнаваемости. В беседе с сайтом «Страсти» пластически хирург Сергей Свиридов не исключил, что над внешностью певца могли поработать и его коллеги.

Сам Александр не скрывает, что дважды в год обращается к косметологам. Артист делает процедуру SMAS-лифтинга. Однако, по словам доктора Свиридова, также Панайотов, возможно, прибегал к липосакции лица.