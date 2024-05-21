«Были с ним совместные сцены»: молодая актриса призналась, что засматривалась на Безрукова

22-летняя актриса Ксения Трейстер заявила, что засматривалась на Сергея Безрукова на съемках в сериале «Плевако». Звезда картины «Летучий корабль» поработала вместе с артистом под руководством его жены Анны Матисон.

Ксения дала интервью WomanHit.ru и рассказала о съемках в сериале «Плевако». По словам девушки, ей досталась небольшая, но интересная роль. Ей понравилось наблюдать за работой Сергея Безрукова и сотрудничать с Анной, которая стала в ее карьере первой женщиной-режиссером.

«Она спокойная, последовательная, волевая, всегда знает, чего хочет. Там в главной роли — Сергей Витальевич Безруков. У нас были с ним совместные сцены, я следила, как он работает, и просто засматривалась. Он настолько точен в мелочах!» – поделилась актриса.

Трейстер призналась, что Сергей является чутким и внимательным человеком, который создает вокруг себя легкую и позитивную атмосферу.

Девушка также рассказала о своей жизни вне кино. Она призналась, что сейчас очень много работает и ей не нужна драматургия в жизни. Ксения хочет больше путешествовать и мечтает увидеть Италию.

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