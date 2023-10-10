Были проблемы: куда исчезли советские актеры Александр Михайлов и Борис Быстров

Актеры Борис Быстров и Александр Михайлов сменили профессию, а ведь могли бы стать звездами с мировым именем. Оказалось, что у молодых людей были проблемы в кинокарьере. Об этом сообщает Пятый канал.

Борис Быстров был студентом Школы-студии МХАТ и дебютировал в кино в молодом возрасте – ему был всего 21 год. Он сыграл Алладина в фильме «Волшебная лампа Аладдина» 1967 года. После в списке его работ значились такие проекты как: Удар! Еще удар!», «Приключения желтого чемоданчика», «ТАСС уполномочен заявить…». Кроме того, он играл на сцене Театра имени Ермоловой.

СМИ пишут, что после головокружительного дебюта режиссеры звали актера сниматься, но главных ролей ему не предлагали. В какой-то момент он забросил это дело и переключился на дубляж. Он подарил свой голос императору Палпатину из «Звездных войн» в новой версии дубляжа «Возвращения джедая», героям «Симпсонов» «Футурамы», «Клана Сопрано», «Шерлока», оставаясь за кадром.

Актер Александр Михайлов запомнился зрителям после роли молодого дворянина в фильме Марка Захарова «Формула любви». Поклонники пророчили парню великое будущее, ведь он уже так громко заявил о себе. После окончания учебы он выходил на сцену театров и гастролировал с концертами, но забросил кино. В какой-то момент он увлекся духовной музыкой и стал заниматься только ею, а еще окончил Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет вместе со своей женой, которая тоже была актрисой.

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