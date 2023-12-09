Были поводы волноваться: Алексей Учитель рассказал о реакции на роль дочери в «Слове пацана»

14-летняя дочь актрисы Юлии Пересильд Анна снялась в фильме «Слово пацана. Кровь на асфальте» Жоры Крыжовникова. По сценарию, ее героиня становится жертвой насилия. Отец девочки, режиссер Алексей Учитель рассказал об отношении к ее роли в картине.

Изначально он был против участия дочери в данном проекте, поскольку знал: Аня все пропустит через себя. Но режиссер до последнего поддерживал начинающую актрису.

«Все-таки эти все моменты, которые есть у ее героини, тяжелые, и в этом смысле были сомнения, но она молодец, справилась», — цитирует его ТАСС.

Анна играет в сериале девочку Айгуль, которая связалась с подростковой группировкой. С одним из ее участников у школьницы возникли романтические отношения. В последних сериях она столкнулась с насилием и тяжело переживает случившееся.

Учитель отметил, что проект вызовет много споров, но те темы, которые он затрагивает, необходимо выносить на экран. Картина может остановить ребят от вступления в такие преступные сообщества.

Режиссер до 2021 года был в отношениях с Юлией Пересильд. У пары родились двое детей - Анна и Мария. В официальном браке актриса не состояла.

Ранее продюсер Максим Фадеев признался, что тоже участвовал в уличных драках в юности и даже получил два ножевых ранения.