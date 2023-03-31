«Больше сил нет»: певица Глюкоза решила оставить семью

Певица Глюкоза сообщила в социальных сетях о важном решении. Она собралась уехать от семьи, так как поняла, что ей нужно немного времени, чтобы побыть одной. Поклонники сильно обеспокоились тем, что супруги могут переживать кризис в отношениях, поэтому артистка решила выйти на связь и все прояснить.

Вокалистка рассказала, что за последние дни сильно устала. У нее не осталось сил и энергии что-либо делать. Именно поэтому она решила «снизить нагрузку» и восстановиться вдали ото всех.

«Настал тот день, когда сил просто не осталось. Это очень непривычное состояние для меня. Я всегда солнечный зайчик, который хочет светить для всех, но, видимо, и у меня есть момент, когда понимаешь, что больше сил нет», - поделилась Глюкоза.

По словам певицы, ей нужно посмотреть на многое со стороны и «услышать себя». Правда, где именно собралась отдыхать, она не рассказала. Но, скорее всего, поклонники и так все узнают.

Напомним, что Глюкоза уже много лет замужем за бизнесменом Александром Чистяковым. Супруги воспитывают двоих дочерей - 15-летнюю Лидию и 11-летнюю Веру. Также они мечтают о третьем ребенке, но пока не спешат, так как дети не готовы к пополнению в семье. Однако пара надеется, что в ближайшие года девочки передумают и будут рады появлению брата или еще одной сестры.

Ранее Глюкоза рассказала, как изводила Грачевского на съемках «Ералаша».