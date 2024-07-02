Были лучшими подругами, а теперь не общаются: экс-солистка «ВИА Гры» Бушмина рассказала о конфликте с Джанабаевой
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Экс-солистка группы «ВИА Гра» Ева Бушмина, которая некогда была лучшей подругой певицы Альбины Джанабаевой, рассказала о конфликте. Он произошел до 2022 года, не связан с политической ситуацией в мире, но известно, что теперь артистки не общаются.
Подробностями Бушмина поделилась в интервью для YouTube-проекта Okey Eva.
Джанабаева является крестной матерью дочери Бушминой. После распада группы певицы дружили много лет.
«Сейчас мы не общаемся. То есть это уже не отношения, это дежурные поздравления с праздниками… У нас был конфликт, который никак не смог разрешиться», - рассказала экс-солистка «ВИА Гры».
Бывшие коллеги по коллективу пытались наладить отношения, но до конца это так и не получилось. Бушмина считает: сейчас нет смысла что-либо делать, если общение изжило себя еще тогда.
В настоящее время Бушмина проживает во Франции. Она выступает под псевдонимом Layah с электронной музыкой.
Ранее сообщалось, что Джанабаева поздравила сына Луку с днем рождения. 10-летний ребенок позировал в оранжевой шапке и с шариком в руках.