Были «катастрофические ошибки»: за случай с Костомаровым никто не понесет ответственности

В случае с фигуристом Романом Костомаровым, который третий месяц лежит в больнице и перенес несколько операций по ампутации, никто не будет наказан. Такое мнение высказал президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский.

Он заявил, что главный врач отделения, в котором находится Костомаров, заслуживает наказания, но «кресло руководителя навряд ли даже будет качаться».

Северский отметил, что случай Костомарова и ситуацию с коронавирусом «объединяют катастрофические ошибки, которые были совершены».

«За них никто не понес никакой ответственности и я думаю не понесет, все по-прежнему остаются на своих местах», — сказал эксперт Общественной службе новостей, не объяснив, почему он так считает.

Ранее Саверский говорил, что в больнице следует провести проверку. На эти мысли эксперта натолкнуло заявление о том, что 2/3 смертности пациентов там связаны с внутрибольничными инфекциями. В ситуации с Костомаровым она также имела место – инфекция утяжелила состояние фигуриста.

Недавно стало известно, что Костомарову ампутировали гораздо больше, чем сообщали СМИ. Впервые все узнали, что спортсмену отрезали голени – до этого говорилось об ампутации кисти руки и обеих стоп.