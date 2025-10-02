«Была всего один день»: проживающая в США дочь Добрынина посетила его могилу по важному поводу

На Троекуровском кладбище открыли памятник композитору Вячеславу Добрынину, скончавшемуся год назад. На церемонию, которая прошла в узком семейном кругу, прилетела из США единственная дочь исполнителя хита «Синий туман» Екатерина.

Как пишет mk.ru, в Москву наследница Добрынина прилетела всего на один день. Она отказалась говорить о знаменитом отце из-за отсутствия времени.

«А в Москве Катя была всего один день, присутствовала на самом открытии, и потом срочно улетела обратно. Она еще вернется на большой концерт памяти Добрынина», - сказал изданию руководитель группы «Доктор Шлягер» Алексей Зардинов.

По его словам, наследница композитора не пошла по стопам отца. Она работает в сфере медицины.

Зардинов также сообщил, что вдове Добрынина Ирине удалось решить все финансовые вопросы и поставить памятник, созданный по ее эскизу.

«На памятник были отложены деньги изначально. Возможно, кто-то и помог, конечно – у Вячеслава Григорьевича же много влиятельных друзей, но эту помощь, естественно, никто не афиширует», - сказал Зардинов.

Он не исключил, что вдова Добрынина будет гастролировать с лекциями о знаменитом муже.

На церемонии открытия также были поэт Михаил Шабров, композитор Андрей Батурин и певец Лев Лещенко, который приехал, несмотря на проблемы со здоровьем.

Напомним, в середине сентября 2024 года Вячеслав Добрынин перенес третий инсульт. 1 октября того же года исполнитель хита «Льется музыка» ушел из жизни в возрасте 78 лет в одной из московских больниц.

Ранее вдова Вячеслава Добрынина раскрыла, как поделили наследство певца после его смерти. Ирина Добрынина заявила, что имущественный вопрос был решен в соответствии с законом.