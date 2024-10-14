Была в топе с открытыми плечами: певица Зара вышла в свет в эффектном образе

41-летняя певица Зара посетила День рождения МУЗ-ТВ в Кремлевском дворце в топе с открытыми плечами. Об этом сообщает Леди Mail и публикует соответствующие кадры.

12 октября в Кремлевском дворце состоялся концерт по случаю Дня рождения МУЗ-ТВ, на котором присутствовали многие российские знаменитости. Также на мероприятии появилась Зара. Певица позировала перед камерами в красном комплекте, состоящем из короткого топа с открытыми плечами и длинными рукавами и юбки в пол. Наряд подчеркнул стройную фигуру знаменитости. Артистка дополнила образ серьгами и распустила волосы.

Кроме того, на концерте были замечены 60-летняя Лолита Милявская и 51-летняя Наташа Королева, которые отдали предпочтение мини. Лолита предстала перед камерами в черном блестящем платье, расшитом пайетками, а ее коллега выбрала наряд с подвесками из звезд. 41-летняя Алсу, которая недавно развелась с бизнесменом Яном Абрамовым, надела черный костюм, состоящий из жилетки и облегающей юбки в пол, дополнив образ длинными кожаными перчатками. Также на Дне рождения МУЗ-ТВ появились Николай Басков, SHAMAN, Люся Чеботина и другие знаменитости.

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