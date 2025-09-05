Была в темных очках и капюшоне, смотрела в пол: Аглаю Тарасову доставили в суд

Актрису Аглаю Тарасову завели в зал Домодедовского суда в темных очках и капюшоне. Ей должны избрать меру пресечения по уголовному делу о контрабанде наркотиков* (незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность).

Появление Тарасовой запечатлел Telegram-канал 112.

31-летняя звезда фильмов «Лед» и «Холоп-2» была в кофте с капюшоном и черной куртке. Актриса смотрела в пол, одна ее рука была в наручниках – Аглаю вела в зал суда сотрудница полиции.

Заседание по избранию Тарасовой меры пресечения может пройти в закрытом режиме. Известно, что следствие настаивает на домашнем аресте.

По возвращении из Израиля 28 августа актрису задержали за запрещенные вещества, которые нашли в вейпе. Ей грозит до 7 лет лишения свободы.

Адвокат Сергей Жорин сказал сайту «Страсти», что полностью снять ответственность в ее случае не получится.