«Болячки — последствия необдуманных действий»: Станислав Садальский посочувствовал Филиппу Киркорову

Станислав Садальский выразил сочувствие Филиппу Киркорову, получившему травму на концерте. В личном блоге на платформе LiveJournal актер заявил, что ожог является последствием его «необдуманных действий».

По мнению артиста, исполнитель хита «Цвет настроения синий» пострадал из-за собственной неосторожности. Стас Садальский обратил внимание на то, что Филипп Киркоров является отцом двоих детей, и ему «нужно поднимать» их. Актер пожелал певцу как можно скорее восстановиться после случившегося.

«Зависимость и страх — вот что владеет почти всеми людьми, независимо от статуса, материального положения. Все это толкает человека на необдуманные действия. Последствия этого — всякие болячки. А сейчас уже поздно. По себе знаю. Ну, искренне сочувствую Киркорову, у него дети и их поднимать нужно, поэтому пожелайте ему скорейшего выздоровления», — высказался Стас Садальский.

Напомним, Филипп Киркоров получил ожог во время своего концерта в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге. На нем загорелась одежда из-за попавших искр от пиротехники. Певец не стал скрывать, что обжегся, но продолжил выступление. Впоследствии сообщалось, что артист попал в больницу, но в его команде опровергли эту информацию.

7 июня Филипп Киркоров впервые вышел в свет после травмы, появившись на церемонии вручения «Премии МУЗ-ТВ 2025. Легенда». По словам знаменитости, он восстанавливался в течение месяца, но уже «снова в строю» и готовится к летнему гастрольному туру.

Ранее Любовь Успенская отказалась от своих слов в адрес Филиппа Киркорова. Певица заявила, что не призывала получившего травму коллегу уйти со сцены.