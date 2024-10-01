Была в прозрачном платье и шубе: Алена Водонаева появилась на премьере сериала в эффектном образе

42-летняя телеведущая Алена Водонаева посетила премьеру сериала «Амура» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь». Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» появилась на мероприятии в полупрозрачном мини-платье, передает Газета.Ru и публикует фото знаменитости, предоставленное пресс-службой онлайн-кинотеатра KION.

Накануне в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве состоялась премьера сериала «Амура», гостьей которого стала Алена Водонаева. Телеведущая позировала на красной дорожке в необычном образе. Знаменитость надела полупрозрачное белое мини-платье с металлическими вставками, дополнив образ длинной шубой в тон, кружевными колготками Gucci, туфлями, кожаными перчатками и сумкой. Бывшая участница «Дома-2» предстала перед камерами практически без макияжа и с распущенными волосами.

Также на премьере сериала появились Алена Михайлова, сыгравшая в картине главную роль, Ксения Собчак, Ирина Безрукова, Екатерина Вилкова, Иван Добронравов, Марк Тишман, Елена Летучая, Денис Шведов, Даниил Воробьев, Дмитрий Дибров, Нино Нинидзе, Кирилл Плетенев, Саша Сулим и другие знаменитости.

Напомним, сериал «Амура» режиссера Андрея Джунковского — это приключенческая экшн-драма с элементами аниме. В центре сюжета — сестры-близнецы Аня и Надя, которые с детства оберегали друг друга от опасностей. Однако со временем пути девушек разошлись: Аня стала бойцом ММА, а Надя уехала в Японию. Позднее последняя оказывается в беде, и сестра отправляется ей на помощь.

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