«Была в положении»: Наталья Бочкарева рассказала о потере ребенка

Наталья Бочкарева рассказала, что потеряла ребенка после задержания в 2019 году. Об этом она призналась в интервью на YouTube-канале «Макарена».

В 2019 году актрису Наталью Бочкареву задержали в Москве с запрещенными препаратами. В ходе досмотра у актрисы был обнаружен пакет с 0,69 грамма кокаина. Тогда звезда признала свою вину — благодаря раскаянию ей назначили штраф.

Спустя несколько лет актриса рассказала, что не признает свою вину. При этом Бочкарева впервые сообщила, что была в тот момент беременна.

«Дело в том, что я тогда была в положении. Но этого никто не знал. Это было никому не интересно опять-таки. Весь этот хейт, полоскание в прессе — меня это никак не волновало. У меня была колоссальная поддержка семьи», — рассказала она.

По мнению Бочкаревой, развернутая против нее кампания в прессе могла быть спровоцирована недоброжелателями.

«Я не буду это озвучивать, но это никак не связано с людьми из киноиндустрии», — добавила актриса.

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