«Была в панике»: возвращение Жанны Агузаровой на сцену обернулось громким скандалом

Певица Жанна Агузарова, которую называют королевой русского рок-н-ролла, впервые за долгое время появилась на публике. Экс-солистка группы «Браво» выступила на «Премии МУЗ-ТВ 2024. Возвращение» в Москве, где получила награду в номинации «Легенда вне времени». Однако яркое возвращение артистки на сцену обернулось громким скандалом после того, как ее выступление внезапно вырезали из трансляции мероприятия, пишет mk.ru.

В последнее время одна из самых эпатажных звезд отечественного шоу-бизнеса ведет затворнический образ жизни. Но для Премии МУЗ-ТВ 2024 Жанна Агузарова сделала исключение. Исполнительница хита «Старый отель» произвела фурор на мероприятии, появившись в коротких шортах с ярким макияжем и заклеенным глазом.

Жанна Агузарова представила на сцене свою сольную программу под названием «Королева рок-н-ролла». Однако номер артистки вырезали из трансляции. По слухам, причиной этого стало фривольное поведение знаменитости на сцене.

В окружении Жанны Агузаровой заверили, что певицу все же увидят на экранах, поскольку ее просили выступить еще раз.

«Был брак по свету и графике. Переписали номер, будет в повторе», — объяснили инсайдеры.

Как оказалось, певица столкнулась с еще одной неприятностью: перед мероприятием Жанна Агузарова не могла идти из-за туфель, которые, по ее словам, неожиданно «начали хлябать».

«Мы поняли, что эти новые туфли не пускают отработать на красной дорожке. Они спадали с ножки и не давали в буквальном смысле идти. Дикий стресс. Все — и Жанна — в ужасе и даже в панике. Бежать в гримерку за скотчем не было времени просто», — рассказали в окружении артистки.

В результате Жанна Агузарова нашла выход из ситуации: она завязала свои туфли с помощью шнурков из кроссовок одного из сотрудников премии.

Ранее сообщалось о том, что Жанна Агузарова исполнила отрывок из своей новой песни в подземном переходе в Москве.