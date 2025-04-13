Была в отчаянии: звезда «Центрового из поднебесья» Людмила Суворкина перед смертью умоляла о помощи

Погибшая при пожаре звезда фильма «Центровой из поднебесья» Людмила Суворкина незадолго до смерти просила о помощи. В эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ Елена Цыплакова рассказала, как актриса звонила ей и «была в отчаянном состоянии».

5 апреля бывшая актриса Малого театра Людмила Суворкина погибла при пожаре в своей квартире в центре Москвы, ей было 74 года. Оказалось, что незадолго до трагедии артистка была в депрессии и умоляла о помощи. По словам Елены Цыплаковой, она звонила ей всего за 10 часов до своей гибели.

«Она начала перечислять какие-то свои проблемы. Я как-то пыталась ее немножко успокоить. Она говорит: „Ушла из театра, на пенсии, нет работы, может быть, я тебе пригожусь“. Она была в отчаянном состоянии. Я понимала, что это депрессия, но я спешила. Я предлагала потом созвониться. Я была удивлена, потому что мы несколько лет точно не общались», — поделилась актриса.

Жизнь Людмилы Суворкиной пошла под откос после смерти мужа, режиссера Владимира Губанова, от инсульта. Тогда же актриса ушла из Малого театра после 40 лет службы. Звезда «Центрового из поднебесья» жаловалась на одиночество и на единственного сына Никиту, который о ней не вспоминал. В последние годы артистка вела затворнический образ жизни и практически не выходила на улицу.

Напомним, актриса служила в Малом театре с 1978 года, также снималась в фильмах-спектаклях «Дети Ванюшина», «Ревизор», «Недоросль» и других. Настоящая известность пришла к Людмиле Суворкиной после главной роли в картине «Центровой из поднебесья» в 1975 году.

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