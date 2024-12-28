Была в черном платье со шлейфом: Мария Погребняк вышла в свет с непубличным мужем в день его рождения

Блогер Мария Погребняк поделилась редкими кадрами с мужем, которого скрывает от публики. Знаменитость поздравила супруга с днем рождения и опубликовала в соцсети совместные фото с именинником из театра.

Накануне бизнесмен Игорь Головинский, за которого Мария Погребняк вышла замуж летом, отметил день рождения. Сначала блогер поздравила избранника вместе с новорожденным сыном Владимиром, а вечером супруги отправились на светское мероприятие в театр-кабаре Crave Theatre Moscow. Знаменитость поделилась в личном блоге фото с непубличным мужем.

На опубликованных снимках пара предстала на лестнице в театре. Для выхода в свет Мария Погребняк выбрала черное платье на бретельках с крупными серебристыми стразами на лифе и со шлейфом. Игорь Головинский был одет в темно-синий костюм и белую рубашку. Бизнесмен позировал перед камерой, обняв жену. При этом лица мужчины не было видно.

«С Днем Рождения, мой любимый муж», — подписала серию кадров Мария Погребняк.

Напомним, в августе этого года бизнесвумен вышла замуж за своего возлюбленного Игоря Головинского, а затем сообщила о беременности. 5 сентября Мария Погребняк снова стала мамой. Для знаменитости этот ребенок стал уже четвертым, в отличие от ее мужа, который впервые стал отцом. У блогера уже есть трое сыновей от брака с футболистом Павлом Погребняком: 17-летний Артем, 15-летний Павел и 12-летний Алексей.

Долгое время Мария Погребняк скрывала от общественности лицо своего избранника, но впоследствии перестала это делать. По словам знаменитости, она не показывала возлюбленного, поскольку он «непубличный человек» и не хочет выставлять их отношения напоказ.

Ранее мы писали о том, что Мария Погребняк впервые вышла в свет с новым мужем.