Была уверена, что признают лучшей: Анна Хилькевич разрыдалась, не получив премию

Актриса Анна Хилькевич посетила премию ОК! Awards «Больше чем звезды» и была уверена, что получит награду за успехи в карьере. Однако ожидания не оправдались, жюри решило иначе: после этого знаменитость еле сдерживала эмоции перед журналистами, а дома разрыдалась.

Подробности приводит Woman.ru.

За несколько часов до церемонии Хилькевич рассуждала, что заслужила награду. Она рассчитывала получить приз в номинации «Новые формы».

Решение жюри стало ударом для актрисы. Дома она поделилась с подписчиками, вытирая слезы: «Не выиграла я премию короче. Стараешься, стараешься, фигачишь, пытаешься для людей все сделать, а им пофигу».

Ранее стала известна причина развода Хилькевич с первым мужем. Пара прожила менее одного года. Выяснилось, что супруги ходили на семейную терапию. «Развелись из-за этого», - сообщила Хилькевич. Бывшие супруги расстались на хорошей ноте. В 2015 году актриса вышла замуж за Артура Волкова – в отношениях тоже были ссоры и недопонимания, а также «сложнейший кризис».