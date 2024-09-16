Была угроза: раскрыто, что за экстренная операция потребовалась Ксении Бородиной

Недавно телеведущая Ксения Бородина встревожила подписчиков новостью о том, что ее отправили на экстренную операцию. Знаменитость сообщила, что у нее выявили проблемы со здоровьем во время очередного медицинского обследования. В беседе с Super.ru бывшая ведущая реалити-шоу «Дом-2» раскрыла, что за вмешательство ей потребовалось, и рассказала о своем самочувствии.

Ксения Бородина вышла на связь с подписчиками в соцсети и заявила, что после очередного обследования в клинике врачи назначили ей операцию. Телеведущая не стала раскрывать, что именно с ней произошло, но опубликовала фото, на котором салфетками закрывала глаза.

«Пришла на чек-ап, я его делаю каждый год, а меня отправили на операцию…» — рассказала Ксения Бородина.

Позднее в комментарии Super.ru знаменитость призналась, что ей сделали операцию на глаза, поскольку была угроза отслоения сетчатки. По словам Ксении Бородиной, сейчас с ней все в порядке, но зрение пока что мутное.

Напомним, недавно Ксения Бородина рассекретила свой новый роман с участником реалити-шоу «Последний герой. Русский сезон» Николаем Сердюковым. Пара активно публикует в Сети совместные фото и видео и демонстрирует свои отношения, из-за чего телеведущая столкнулась с потоком негатива и критики в свой адрес. Однако знаменитость утверждает, что мнение окружающих «не сможет повлиять» на нее.

Ранее мы писали о том, что Ксения Бородина рассказала о начале отношений с Николаем Сердюковым.