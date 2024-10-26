«Была угроза ее жизни»: Анна Плетнева призналась, что из-за популярности чуть не лишилась старшей дочери

Анна Плетнева рассказала, что из-за большой популярности у нее случились проблемы в воспитании старшей дочери.

Солистка группы «Винтаж» призналась, что Варваре не хватало материнского внимания, так как та все время пропадала на работе и часто была в разъездах из-за гастролей. На этой почве во время переходного возраста дочери Анна заметила, что ситуация очень сильно ухудшается и что если она не вмешается, то с девочкой может произойти что-то страшное.

Так, Плетнева вспомнила историю, как Варвара однажды ушла из дома, а затем бежала босиком по снежной дороге. Из-за случившегося артистке пришлось вызывать скорую. Произошедшая ситуация расстроила Анну и заставила подумать, что она плохая мать.

«Была угроза ее жизни! То, что она творила в тот момент… Настал тот момент, когда она все выдала сразу... И я не знала, что делать, потому что мне казалось, что я умираю от ужаса, нервного срыва, от того, что я в принципе абсолютно беспомощна и не могу справиться с собственным ребенком», — разоткровенничалась певица в шоу «Как это было с Яной Чуриковой».

Кроме того, Анна поделилась, что решить ситуацию помогли коллеги по цеху. Тогда команда артистки пригласила Варвару сняться у мамы в клипе на песню «Воскресный ангел», съемки которого проходили во Франции: девушка должна была изобразить побег из дома. После этого Плетневой удалось сблизиться с дочерью.

«Когда возвращались, она обнимала меня, говорила: „Мамочка, прости, я все поняла. Я не понимала, что это так сложно. Я думала, я тебе не нужна. Я поняла, что ты мне столько всего отдавала. Я тебе так сильно благодарна и люблю“. Помню этот момент. Это было до слез», — призналась Анна.

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