«Была угроза для рождения ребенка»: продюсер Тур разорвала отношения с Полиной Гагариной

Продюсер Татьяна Тур долгое время работала с Полиной Гагариной. После триумфа певицы на музыкальном конкурсе «Евровидение» казалось, что ее команда стала еще крепче. Но через год продюсер неожиданно разорвала рабочие отношения со звездой. Она рассказала, что на самом деле произошло.

В интервью телеканалу «МУЗ-ТВ» женщина сразу сказала, что о бывших артистах говорят либо хорошо, либо ничего. Выдвигались различные версии, некоторые из которых даже ранили Татьяну. Она долго не могла отпустить эту ситуацию, но говорит, что расставание с певицей все равно бы произошло рано или поздно.

«Беременность стала катализатором в принятии решения, потому что оно назрело у меня за год до расхождения. Для себя я понимала, что больше ничего не могу дать артисту, расти больше некуда. Либо вы растете вместе, либо вы расходитесь, и каждый идет по своему пути», – поделилась она.

Продюсер отметила, что решение было принято в самый сложный момент ее жизни.

«Была угроза для рождения ребенка, заболел муж, мне пришлось переехать в Израиль на три месяца», – вспоминает Тур.

Татьяна призналась, что в самом начале их совместного пути Гагарина еще не была готовым большим артистом. Несмотря на популярность, она отпустила Полину с благодарностью за все.

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