«Была токсик»: Инстасамка извинилась за дисс на экс-девушку Егора Крида

Российская исполнительница Инстасамка попросила прощения у коллеги по сцене Вали Карнавал за обидную строчку в одной из песен. Видео с извинениями она опубликовала в социальных сетях.

«Я считаю, что должна попросить прощения у Вали Карнавал за диссовую строчку в треке. После того, как Егор Крид выпустил альбом Pussy Boy… он и так ее обидел, так еще и я накинула [нечистот] на вентилятор. Прошу прощения, Валь. Я была токсик, я знаю», — сказала певица.

Также Инстасамка поделилась некоторыми своими взглядами на творческую и профессиональную деятельность. По ее словам, для публичного человека является нормальным подписание соглашений о неразглашении данных с малознакомыми людьми. Кроме того, звезда отметила, что можно сначала стать артистом и только потом научиться петь.

В достославной строчке из трека Lipsi Ha Инстасамка упоминает, что ее ягодицы больше, чем у Карнавал. Композиция вышла вскоре после высмеивавшего Валю трека Pussy Boy российского исполнителя Егора Крида, который ранее был в отношениях с певицей, а после расставания решил музыкально ей отомстить.

Недавно лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров после записи совместной с Инстасамкой песни заявил, что исполнительница «поет слабо». Тем не менее, он остался доволен работой с ней и отметил особое чувство ритмы певицы.