«Поет слабо»: Сергей Шнуров прошелся по Инстасамке после записи совместного трека

Певец Сергей Шнуров высказался об артистке Инстасамке после того, как поработал с ней. Он признался, что считает ее слабой вокалисткой.

В этом году лидер «Ленинграда» записал совместный трек с исполнительницей хита «За деньги да». Он рассказал, что сначала придумал песню, а затем связался с Инстасамкой и предложил ей фит.

«Заинтересовался, что же эта Инстасамка из себя представляет. Посмотрел и решил, что прикольная девчонка. Выпускать песню не буду, попробую фит с ней записать. Пускай будет «За деньги нет», но вместе с Инстасамка. Я нашел телефон ее директора, позвонил, договорился о встрече. Мы пообщались и записали песню в тот же день, буквально на коленке», - поделился Шнуров в новом выпуске подкаста «Ниче Святого» от HiFi-стриминга Звук.

Несмотря на то, что совместной работой Шнуров в целом остался доволен, вокальные данные молодой артистки его все же не впечатлили. Он подчеркнул, что попадание в ноты – это не сильная сторона Инстасамки.

«Поет Инстасамка слабо. Но при этом у нее есть огромные преимущества: она очень ритмичная, классно чувствует музыку. Ноты — нет. Но ритм у нее просто превосходный, ставлю пять с плюсом», - заявил Сергей.

Ранее стало известно, что суд обязал Сергея Шнурова вернуть 90 млн рублей за сорванный концерт в Москве.