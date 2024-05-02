Была ссора или нет: что происходит с дуэтом «Новые русские бабки» после ухода от Петросяна

Дуэт «Новые русские бабки» продолжает гастролировать по России после ухода от юмориста Евгения Петросяна. В этом году знаменитому шоу «Смехопанорама» исполняется 30 лет. Именно здесь Матрена и Цветочек стали знаменитыми.

Программа шла долгие годы и спокойно конкурировала с новыми шоу. Она не теряла свою публику, а артисты еще и гастролировали. Но в 2019 году «Смехопанорама» закрылась. Что же случилось со звездами, которые так полюбились многим зрителям?

Как сообщает «Экспресс газета», Игорь Касилов и Сергей Чванов, выступающие в платочках, юбочках и очках, ушли от Евгения Вагановича еще в 2009 году. СМИ писали, что между артистами случился конфликт, но они опровергали домыслы. При этом они не стали бросать любимое дело и продолжили выступать.

Они выступали на сцене «Кривого зеркала» и планировали вернуться туда после съемок в фильме «Две дамы из Амстердама», но этого не случилось, пишет NEWS.ru. Петросян не стал комментировать ситуацию.

После пандемии и с началом СВО передачи развлекательного характера стали закрываться. Дуэт тоже взял паузу, оставив соцсети. При этом «Новые русские бабки» все же радуют поклонников, продолжая гастролировать по стране. Согласно онлайн-афише, 20 мая они будут в Магнитогорске.

Ранее мы писали о том, что молодой жене Петросяна, Татьяне Брухуновой пришлось оправдываться перед хейтерами.