«Немного нервничаю»: экс-возлюбленный Самбурской IVAN станет отцом

28-летний белорусский музыкант Александр Иванов, более известный как IVAN, в скором времени станет отцом. Бывший возлюбленный российской актрисы Настасьи Самбурской обрел счастье с хореографом Алиной Сухоруких. IVAN поделился с passion.ru своими мыслями в преддверии рождения ребенка.

По словам музыканта, Алина сейчас на 8 месяце . Беременность протекает хорошо, «как по учебнику», поэтому пара сохраняет спокойствие и не видит повода для беспокойств. «Только я, понятное дело, немного нервничаю, что ей уже скоро придется рожать», - признается будущий отец.

IVAN подчеркивает, что новость о скором появлении на свет малыша не стала для них неожиданностью, несмотря на то, что пара не планировала беременность. «Тем не менее, мы были к этому готовы. Как говорится, как Бог дал». Музыкант с волнением ждет рождения ребенка, пол которого будущие родители пока не хотят называть, но при родах быть не планирует и тому есть объяснение.

«Я, конечно, человек не впечатлительный, но не хватало, чтобы меня, сползающего медленно по стенке, ещё откачивали. Я с ней буду мысленно до, во время и после – всегда», - заключил IVAN.