«Немного нервничаю»: экс-возлюбленный Самбурской IVAN станет отцом
Фото: личный архив IVAN
28-летний белорусский музыкант Александр Иванов, более известный как IVAN, в скором времени станет отцом. Бывший возлюбленный российской актрисы Настасьи Самбурской обрел счастье с хореографом Алиной Сухоруких. IVAN поделился с passion.ru своими мыслями в преддверии рождения ребенка.
По словам музыканта, Алина сейчас на 8 месяце. Беременность протекает хорошо, «как по учебнику», поэтому пара сохраняет спокойствие и не видит повода для беспокойств. «Только я, понятное дело, немного нервничаю, что ей уже скоро придется рожать», - признается будущий отец.
IVAN подчеркивает, что новость о скором появлении на свет малыша не стала для них неожиданностью, несмотря на то, что пара не планировала беременность. «Тем не менее, мы были к этому готовы. Как говорится, как Бог дал». Музыкант с волнением ждет рождения ребенка, пол которого будущие родители пока не хотят называть, но при родах быть не планирует и тому есть объяснение.
«Я, конечно, человек не впечатлительный, но не хватало, чтобы меня, сползающего медленно по стенке, ещё откачивали. Я с ней буду мысленно до, во время и после – всегда», - заключил IVAN.
Александр Иванов (IVAN) и Алина Сухоруких
Фото: Личный архив IVAN