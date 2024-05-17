«Была с дочкой и собакой»: сколько Дана Борисова потратила на отпуск

Ведущая Дана Борисова потратила на отпуск с дочерью в Таиланде 400 тысяч рублей. Они взяли с собой собаку и провели три недели на море. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Знаменитость неделю назад прилетела из жаркой страны, где много плавала и отдыхала. Оказалось, что свой отпуск Борисова провела в роскошном отеле. Она рассказала о тратах.

«На самом деле, ничего особенного. Была с дочкой и собакой в Таиланде. Три недели обошлись около 400 тысяч рублей. Теперь собираюсь только через месяц, но пока секрет куда», – поделилась звезда.

Напомним, что недавно телеведущая делилась инцидентом, который произошел с ней перед отпуском. Оказалось, что Дана забыла, как приобрела путевку в Таиланд и не успела на самолет. Из-за этого ей пришлось купить еще один билет, который обошелся в 100 тысяч рублей. Кроме того, она часто теряется и забывает о том, сколько тратит денег. Так, однажды в салоне красоты блондинка оставила миллион рублей. Звезда винит во всем биполярное расстройство, которое ей было диагностировано.

Ранее мы писали о том, что раскрыта стоимость номера в санатории, где отдыхает Наташа Королева после скандала на ТВ. Оказалось, что они с мужем Сергеем Глушко, известным по псевдониму Тарзан, находятся в Ессентуках.