«Была разгильдяйкой»: Надя Ручка рассказала, как заняла место Жанны Фриске в «Блестящих»

Певица Надя Ручка вспомнила о том, как заменила в группе «Блестящие» Жанну Фриске. По словам артистки, у ее коллеги было редкое качество – внимательность к людям. Об этом сообщает PROZVEZD.

Исполнительница призналась, что не боялась сравнений с Жанной, когда заняла ее место в коллективе. Единственное, Надя не хотела подводить группу, которую любят миллионы поклонников.

«Я должна была выступать на уровне коллектива, который любит вся страна. А с Жанной меня сложно сравнивать. Мы разные», – отметила артистка.

Ручка рассказала, что с Фриске они были знакомы и часто пересекались. Сначала в ресторане, где Жанна поддержала кандидатуру Нади, а после в спортзале. На фестивале «Новая волна» между девушками состоялась долгая беседа. Они нашли много общих тем.

«При разговоре выяснилось, что мы интересуемся литературой одного направления. Нам вместе было интересно, сложилась философская беседа», – вспомнила певица.

В какой-то момент исполнительницы забыли, что опаздывают на концерт. Тогда Фриске и Ручка решили собраться вместе. Брюнетка отметила, что Жанна всегда была ухоженной и уделяла много внимания себе. Она пользовалась различными кремами, тогда как у Нади было всего одно средство.

«Она была леди, очень хорошо за собой ухаживала. А я в этом смысле была разгильдяйкой», – поделилась Надя.

По воспоминаниям звезды, Фриске спокойно на это реагировала и не имела никакого высокомерия. Женщина обладала редким качеством – внимательностью к людям.

Ранее мы писали о том, как отец Жанны Фриске гневно высказался о новой семье телеведущего Дмитрия Шепелева.