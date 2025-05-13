«Была особенным человеком. Ее уход — колоссальная потеря»: Нина Гребешкова до последнего снималась в кино

10 мая ушла из жизни вдова легендарного советского режиссера Леонида Гайдая Нина Гребешкова. Актриса практически до последнего снималась в кино, а ее последняя работа была всего за пять лет до смерти. В беседе с aif.ru режиссер одного из таких фильмов Николай Лебедев рассказал о сотрудничестве с артисткой.

На счету Нины Гребешковой более 80 ролей в кино, наиболее яркими из которых стали образы в советских фильмах «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Бриллиантовая рука», «12 стульев», «Не может быть!», но также актриса была востребована и в российском кинематографе. Она сыграла в сериалах «Сыщики», «Каменская» и других, а одними из ее последних работ стали фильмы Николая Лебедева «Легенда №17» и «Экипаж».

По словам режиссера, они с артисткой дружили более 30 лет, и он всегда называл ее своим «талисманом».

«Она всегда была особенным человеком в моей судьбе, потому что она замечательная актриса, она чудеснейший человек, и потому что она как-то соединяла меня с великой историей нашего кино. Мы постоянно созванивались, много общались», — признался Николай Лебедев.

Собеседник издания отметил, что, несмотря на возраст, Нина Гребешкова продолжала активно работать, была яркой и доброжелательной к коллегам.

«Она могла наладить отношения мгновенно с любым партнером на площадке, будь это, допустим, Данила Козловский, когда снималась “Легенда № 17“. Они познакомились и целый вечер вместе с Данилой сидели. В паузах между съемками она читала нам стихи, рассказывала очень много, это было очень интересно. Она была очень лучезарным человеком. Ее уход — колоссальная потеря для всех нас, для ее дочери и близких», — заявил режиссер.

Напомним, звезда советского кино скончалась 10 мая в возрасте 94 лет. По официальной версии, причиной смерти Нины Гребешковой стала острая сердечная недостаточность.

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