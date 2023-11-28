Была обескуражена: что вдова режиссера Фоменко сказала Кларе Новиковой на могиле покойного супруга

Российская актриса, артистка эстрады, юмористка, певица и телеведущая Клара Новикова стала крайне редко появляться на телеэкранах. Исчезновение звезды «Аншлага» заметили и ее знакомые. Так, вдова режиссера Петра Фоменко высказала ей это прямо на могиле покойного супруга, передает Утро.ру.

Новикова вспомнила случай, произошедшей на Ваганьковском кладбище и смутивший ее. В день очередной годовщины со дня смерти режиссера Петра Фоменко звезда встретилась на могиле артиста с его вдовой Майей Тупиковой. Женщина, по словам Клары, начала выговаривать ей прямо в этом месте об исчезновении с экранов.

«Она выговаривала мне: "Почему тебя нет на экране?! Люди тебя забывают! Они тебя не помнят!"» — рассказала юмористка.

Случившееся крайне удивило Новикову. Артистка даже не знала, что ответить вдове. Кроме того, она не хотела оправдываться перед ней.

Ранее Новикова рассказала, почему осталась жить в России. По словам юмористки, она боится, что нигде не приживется.