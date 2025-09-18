«Была ночная работа»: Надежда Сысоева рассказала, чем занималась до Comedy Woman

Звезда Comedy Woman Надежда Сысоева рассказала, что до проекта работала в детском саду и в ночном клубе. Подробностями она поделилась в интервью Александру Цыпкину в программе «5 книг» на телеканале Ключ. Выпуск выйдет 19 сентября.

Сысоева рассказала: «Я работала воспитателем в детском саду и одновременно с этим у меня была ночная работа— я стояла на фейсконтроле в клубах. Бывало, что на выходных не пускала людей — часто мне угрожали, ждали после смены».

Актриса юмористического жанра поделилась в интервью отношением к возрасту. В июле ей исполнился 41 год.

«Я абсолютно спокойно называю свой возраст. Мне кайфово смотреть, как на это реагируют люди! Я, например, очень люблю себя, люблю свой возраст, всегда этим горжусь, люблю об этом говорить», - сказала Сысоева.

Артистка отметила, что с трех лет занимается спортом и поддерживает тело в форме. Сысоева тренируется в зале и следит за собой, но иногда позволяет себе съесть «картошечку» за просмотром сериала.

Ее мечта – сняться в кино. Сысоева знает, в какой бы проект хотела попасть.

«Я запускаю мысли во Вселенную, что все-таки будут переснимать «Дозоры», и очень рассчитываю попасть в это кино», - разоткровенничалась артистка.

Ранее сообщалось, что Сысоева начала день рождения с посещения храма.