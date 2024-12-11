«Была настроена скептично»: Апина высказалась о съемках в сериале «Комбинация»

Минувшей осенью в онлайн-кинотеатрах вышел сериал «Комбинация» про одноименную поп-группу из 1990-х. В картине снялась экс-солистка коллектива Алена Апина. Певица призналась, что не верила в успех байопика.

Восьмисерийный сериал расскажет про то, как стали популярными Алена Апина, Татьяна Иванова, Ольга Ахунова и Юлия Козюлькова.

Апина рассказала, что в начале съемок была настроена не очень оптимистично, но затем она поменяла свое мнение.

«Я была настроена весьма скептично, но посмотрела сериал „Король и Шут“, и все сомнения и скепсис улетучились: стало понятно, что этим людям можно доверить историю своей жизни», — рассказала певица в разговоре с изданием «Жизнь».

Артистка уверена: все получилось благодаря настойчивости режиссера Никиты Власова и его любви к музыке группы «Комбинация». Певица назвала кино очень «светлым, музыкальным и человеческим». Апина и Иванова также были удивлены, насколько актрисы похожи на них в молодости.

Отметим, что главные роли в сериале сыграли Никита Кологривый, Елизавета Базыкина, Павел Прилучный, Анастасия Уколова и Даниил Воробьёв.

Ранее один из основателей коллектива Виталий Окороков пригрозил лишить прав на хиты «Комбинации» экс-участниц группы.