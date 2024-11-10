«Была нашей кормилицей»: как Александра Пахмутова помогала начинающим музыкантам

9 ноября легендарному советскому композитору Александре Пахмутовой исполнилось 95 лет. По этому случаю в Большом театре прошел концерт с участием российских звезд. Экс-солист группы «На-на» Владимир Левкин вспомнил на мероприятии о том, как пианистка помогала бедным молодым музыкантам.

Певец пришел на концерт с женой Марусей и дочкой Никой. Он признался, что композиция Пахмутовой «Надежда» — любимая в его семье.

Левкин отметил, что все российские музыканты учились на песнях Александры Николаевны, и в этом ее уникальность. Артист вспомнил, как в молодости начинал выступать в ресторанах, где гости обязательно заказывали две-три песни Пахмутовой.

«Спасибо ей за то, что помогала выживать бедным молодым музыкантам. Была нашей кормилицей» — приводит слова Левкина Kp.ru.

Композитор начала сочинять музыку уже в три года. В пять лет она написала пьесу для фортепиано «Петухи поют». После знакомства с будущим мужем, поэтом Николаем Добронравовым Пахмутова стала создавать песни.

Напомним, в день Александре Пахмутовой присвоили звание Героя Труда в день ее 95-летия.