Актриса Анна Хилькевич рассказала о сложных отношениях с алкоголем

Звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич рассказала, как относится к алкоголю. 36-летняя актриса честно призналась, что у нее сложные отношения со спиртными напитками.

Знаменитость решила пообщаться с поклонниками в личном микроблоге. Один из них поинтересовался, нравится ли Анне пить алкоголь. Девушка не стала скрывать правду и порассуждала на эту тему.

«У меня сложные отношения с алкоголем. Мы давно в ссоре и не общаемся. Хотя когда-то мы почти жили вместе. Потом, когда я поняла, что он меня обманывает, то перестала доверять ему. Стала обращать внимание на свое состояние после встречи с ним», – поделилась мыслями актриса в соцсетях.

Хилькевич считает, что во время распития алкоголя человек «сливает» свою энергию и подавляет эмоции. Блондинка говорит, что научилась управлять своим состоянием, поэтому в этом не нуждается. Однако, несмотря на свое высказывание, Анна призналась, что выпивает во время авиаперелетов.

Ранее мы писали о том, как звезда «Универа» Анна Хилькевич примерила готический образ. Она появилась в порванных чулках и с черной помадой. Поклонники признались, что девушке идет все.