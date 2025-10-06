«Была, есть и будет»: певица Ольга Зарубина высказалась о будущем русской культуры

Певица Ольга Зарубина заявила, что русская культура никуда не денется, несмотря на внешние обстоятельства и давление со стороны Запада. Таким мнением звезда поделилась в разговоре с изданием Ura.ru.

Рассуждая на тему российских артистов, исполнительница подчеркнула, что внешние попытки ограничить или «задушить» культуру нашей страны не приведут к ее полной отмене. По ее мнению, это просто невозможно.

Впрочем, по словам артистки, это касается любого государства, чья культура в любом случае остается неприкосновенной.

«Можно этого желать, пытаться что-то сделать, но не больше. Это культура русских людей. Это все равно, что родился ребенок, отказался от своей матери и захотел иметь другую», — отметила Зарубина.

Артистка напомнила об истории России, которая всегда была богата талантами.

«Если копнуть лет на 100-200-300 назад, то мы очень неглупые, образованные, с хорошим вкусом люди. Мы выбираем лучшее на генетическом уровне. Поэтому наша культура была, есть и будет», — заключила знаменитость.

