«Была двойная жизнь»: Ксения Бородина откровенно высказалась о прошлых отношениях

Ксения Бородина откровенно рассказала о печальном опыте в отношениях, в которых ей изменяли.

Телеведущая в новом выпуске своего психологического YouTube-шоу «Открытый прием» вела беседу с девушкой, которая рассказала о тяжелых переживаниях из-за смерти парня. Однако позже, по ее словам, она узнала о его многочисленных изменах и о том, что причиной смерти стала как раз ВИЧ-инфекция. Героиня выпуска до сих пор не может отпустить это и простить парня за предательство.

Ксению до слез впечатлила история девушки. Чтобы как-то успокоить и поддержать, телеведущая взяла ее за руки и призналась, что проходила через отношения, в которых были измены. Бородина согласна, что очень трудно смириться с тем, что любимый человек не сохраняет тебе верность. Также телеведущая подчеркнула, что для девушки сложилось все наилучшим образом, ведь ее здоровье от измен парня никак не пострадало, так как она ничем не заразилась.

«Я тоже жила с человеком, у которого была двойная жизнь, поэтому твои чувства очень понимаю. Я понимаю, о чем ты говоришь, я понимаю твои боли. И понимаю, как это ужасно все это потом узнать. Ты могла еще находиться очень долго в этих отношениях, понимаешь? И потерять огромное количество времени. И он мог тебя заразить в конце концов. Поэтому, конечно, судьба к тебе благосклонна», — обратилась Ксения к героине выпуска.

Ранее мы писали о том, что Ксения Бородина отреагировала на советы не заходить далеко в отношениях с Николаем Сердюковым.