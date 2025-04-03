«Была другим человеком»: жена Эрнста показала, как изменилась за шесть дней лечения в санатории

По словам артистки, за столь небольшой срок ей все-таки удалось восстановить силы.

«По прошлому году помнила, что, уезжая из Кисловодска, была другим человеком. Вот захотела поставить эксперимент. Сняла себя в первый день и шестой. Ну это магия какая-то! Вот она я! Посвежела, восстановила силы, угомонилась наконец, ну и похудела немножко. Мне хорошо, спокойно, я готова снова в бой», — поделилась знаменитость.

Софья Заика официально вышла замуж за продюсера, который старше ее на 27 лет, в 2017 году. Пара не делала акцент на этом событии и предпочитает держать в тайне детали своей личной жизни, избегая обсуждения брака в интервью. У них трое детей: старшая дочь Эрика, которой восемь лет, младшая Кира — семь лет, и сын Лев, названный в честь отца продюсера, которому четыре года. Супруги редко показывают своих детей в социальных сетях.

Ранее Константин Эрнст высказался об увольнении Андрея Малахова с Первого канала.