Была другая женщина: Тимур Родригез защитил Катю Кабак, которую обвиняют в крахе его брака

Певец и телеведущий Тимур Родригез встал на защиту возлюбленной Кати Кабак, которую обвинили в распаде его брака. 45-летний артист в подкасте Марка Андерсона «Ниче святого» в Hi-Fi стриминга «Звук» заявил, что артистка в этой ситуации не при чем.

После объявления о разводе исполнитель столкнулся с волной непонимания и критики. Поклонников смутило не только расставание Тимура с матерью его детей по телефону, но и новый роман с эффектной актрисой Катей Кабак. Они начали выходить вместе в свет и открыто признаваться друг другу в любви. Многие посчитали, что именно она «увела» мужчину из семьи. Певец поспешил защитить любимую.

По словам артиста, когда он расставался с супругой, то у него были отношения не с Катей, а с другой дамой.

«На Катю хейт перешел косвенно, из-за того, что люди не разобрались. Когда я сказал о новых отношениях, которые у меня завязались после расставания, это были отношения с другим человеком. То есть я сообщил супруге в июне, в июле вступил в новые отношения, которые ей были неприятны», – поделился звезда.

Тимур подчеркнул, что жена сначала думала, что это несерьезно, но потом все поняла. Катя же появилась позже.

«Поэтому Катя тут вообще ни при чем. Люди не разобрались и стали писать, что она и есть причина моего разрыва. Но это не так», – добавил певец.

Ранее мы писали о том, что у жены Родригеза появился новый мужчина.