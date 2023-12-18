«Была бы бомжихой у помойки»: жалующуюся на безденежье Пугачеву поставили на место

Популярный музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что Пугачевой должно быть стыдно говорить о безденежье. В беседе с aif.ru он высказался о том, как Примадонна не раз жаловалась на маленький заработок в СССР и России.

Соседов подчеркнул, что исполнительница всегда жила хорошо. По его словам, певице должно быть «стыдно и неприлично» говорить подобные вещи. Он привел в пример слушателей Пугачевой и намекнул, что им было намного сложнее.

«А как жили учителя, врачи, шахтеры, продавцы, строители, которые покупали билеты на ее концерт, и тем самым содержали ее?» – порассуждал музыкальный критик.

Соседов считает, что Алле нужно было молчать, но у нее на это «ума не хватало». Он отметил, что артистке было, что надеть, но даже если бы она была без нарядов, то могла переделать старое платье и выйти на сцену, сказав слушателям «спасибо».

Сергей также вспомнил, как Пугачева и исполнительница Лайма Вайкуле сравнивали себя с американскими знаменитостями. Они указывали на большой заработок зарубежных коллег. Критик пофантазировал, что было бы, если бы Алла Борисовна жила в США.

«А вдруг она была бы бомжихой у помойки? Надо жить в той реальности, в которой родился. В СССР, а потом в России Пугачева жила роскошно», – подытожил Соседов.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов высказался о вечеринке в Израиле, которую организовал певец Андрей Макаревич* (Признан иноагентом на территории России). На мероприятии присутствовали Алла Пугачева и Лайма Вайкуле.