Была ампутация рук или нет: новые детали о состоянии Романа Костомарова
Mash: Роману Костомарову ампутировали только несколько пальцев на обеих руках.
Фото: Starface.ru
Вечером 13 февраля появились тревожные новости о состоянии Романа Костомарова. Сообщалось, что фигуристу была проведена еще одна операция по ампутации. На этот раз он лишился кистей рук. Однако, как убеждает Telegram-канал «Mash», данная информация является фейком.
На связь с журналистами вышел инсайдер и рассказал: врачам удалось остановить заражение и спасти конечности спортсмену. Правда, без потерь все равно не обошлось. Костомарову все-таки ампутировали несколько пальцев на двух руках.
«Врачи регулярно перевязывать ему раны и тщательно за ним следят», — пишет «Mash».
Напомним, уже месяц спортсмен отчаянно борется за свою жизнь с серьезным недугом.
Редакция Passion. ru желает Олимпийскому чемпиону скорейшего восстановления!
Ранее мы писали о том, что супруга Костомарова впервые вышла на связь и рассказала о самочувствии спортсмена. Оксана заявила: с точки зрения медицины для Романа делается все возможное и невозможное. Подробности читайте в этой статье.