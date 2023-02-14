Была ампутация рук или нет: новые детали о состоянии Романа Костомарова

Вечером 13 февраля появились тревожные новости о состоянии Романа Костомарова. Сообщалось, что фигуристу была проведена еще одна операция по ампутации. На этот раз он лишился кистей рук. Однако, как убеждает Telegram-канал «Mash», данная информация является фейком.

На связь с журналистами вышел инсайдер и рассказал: врачам удалось остановить заражение и спасти конечности спортсмену. Правда, без потерь все равно не обошлось. Костомарову все-таки ампутировали несколько пальцев на двух руках.

«Врачи регулярно перевязывать ему раны и тщательно за ним следят», — пишет «Mash».

Напомним, уже месяц спортсмен отчаянно борется за свою жизнь с серьезным недугом.

Редакция Passion. ru желает Олимпийскому чемпиону скорейшего восстановления!

Ранее мы писали о том, что супруга Костомарова впервые вышла на связь и рассказала о самочувствии спортсмена. Оксана заявила: с точки зрения медицины для Романа делается все возможное и невозможное. Подробности читайте в этой статье.