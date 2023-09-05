«Была абсолютно здорова»: певица Анастасия раскрыла, как и из-за чего умерла ее мать в психбольнице

Певица Анастасия, лишившаяся матери, раскрыла, как именно, по ее мнению, она умерла. Артистка более чем уверена, что в этом деле замешан криминал, ведь пожилая женщина была полностью здорова. А причина убийства проста – хотели забрать деньги, которые были у нее при себе, когда ее везли в больницу.

По словам Анастасии, она и подумать не могла, что ее матери так скоро не станет в живых. Перед госпитализацией ей совсем не было плохо. «Мама была абсолютно здорова: кушала, ходила, шишки у нас на участке собирала граблями», - рассказала вокалистка mk.ru.

Но все изменилось в один день, когда Людмила Салдадзе вдруг начала кашлять кровью. Испугавшись, ее дочь сразу же обратилась к медикам, даже не подозревая, что врачи положат ее в психиатрическую больницу. Когда режиссера уже забирали в клинику, Анастасия передала ей все имеющиеся при себе деньги – 600 тысяч рублей. Сделала она это на эмоциях, надеясь, что эта сумма в крайнем случае поможет родительнице. Однако все оказалось иначе.

Сейчас певица уверена, что ее матери не стало именно из-за этих денег. Как сообщили в больнице, к ним пациентка приехала уже без средств. Куда они делись – неизвестно. Также пока до конца так и неясно, по какой причине было принято решение увезти Людмилу за 150 километров от дома. Анастасии сообщили, что она вела себя агрессивно, именно поэтому ее принудительно перевели в психушку.

«Я думаю, что они это выдумали. Не могла она никакой агрессии проявлять. Она никогда не состояла на учете в специализированных учреждениях. <…> Если бы мама была без денег, она была бы жива. Я уже это поняла. Мне кажется, ее убили именно из-за этих денег», - заявила Анастасия.

Певица уже обратилась в полицию. Там пообещали найти виновных в смерти ее матери, если в деле все-таки имеет место быть криминальный след.

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