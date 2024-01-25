«Был женат»: приемная дочь Суханкиной влюбилась в учителя

Певица Маргарита Суханкина открыто рассказала, что ее приемная дочь влюбилась в школьного учителя. По мнению артистки, это были платонические чувства.

Звезда «Миража» дала интервью порталу mk.ru и рассказал, что ее приемная дочь была влюблена в преподавателя. По словам артистки, мальчики ею интересуются, но ей пока это не нужно.

«Был момент, когда Лера влюбилась в одного учителя в школе. Но это такая детская, платоническая любовь — сам учитель был женат, поэтому ни о какой взаимности речи, конечно же, не шло», — призналась знаменитость.

Напомним, что Суханкина воспитывает двоих приемных детей, Сергея и Валерию, которые являются братом и сестрой. Решение стать для них матерью певица приняла в начале 2012 года, и с тех пор она делится радостью и трудностями матери-одиночки. По ее словам, начальный период был сложным, но с течением времени они смогли построить счастливую и крепкую семью.

Недавно Суханкина также рассказала о том, что уже шесть лет счастливо живет с возлюбленным. Ее избранник, бывший военный, стал авторитетом для ее сына Сергея и оказал положительное влияние на его жизненную позицию. Певица подчеркнула, что приемная семья счастлива благодаря появлению мужчины в их жизни.

Ранее мы писали о том, как сына Маргариты Суханкиной порезали ножом в школе. Артистка уточнила, что после произошедшего на место приехали сотрудники полиции. Выяснилось, что напавший на наследника звезды прежде уже имел конфликты с другими учащимися.