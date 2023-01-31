«Был здоров»: Бориса Корчевникова уличили во лжи

Телеведущий Борис Корчевников вызывает неоднозначные эмоции у зрителей. Многие сочувствуют молодому человеку, у которого серьезные проблемы со здоровьем. Но некоторые считают, что звезда только прикрывается болезнью, чтобы резко высказываться в сторону других людей.

Поведение знаменитости на телевидении обсудили ведущая своего YouTube-шоу Ксения Ларина и журналистка Ирина Петровская. Гостья публично заявила о том, что резким словам Корчевникова в эфире не может быть оправданий. Тем более что молодой человек позволял себе подобную наглость даже когда был полностью здоров.

«Он производит впечатление человека, мягко говоря, неадекватного. Я вспоминаю давние времена, когда он был здоров. И это никоим образом не отменяло редкостной фальши, которая от него всегда исходила. В его интонациях, в его наигранном сочувствии», – поделилась Петровская.

Некоторые зрители согласились с мнением женщины. Сам же Борис старается не комментировать выпады со стороны коллег.

Ранее мы писали о том, как актер Стас Садальский накинулся на Корчевникова за оскорбление покойного Вахтанга Кикабидзе.