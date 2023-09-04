Был вхож в окружение звезды: домработница Рутберг подвезла вора до дома актрисы

Стали известны новые подробности по делу о краже более двух миллионов рублей из квартиры актрисы Юлии Рутберг. Оказалось, что мужчина, подозреваемый в воровстве денег, оказался на месте преступления при помощи домработницы, передает mk.ru.

В ходе расследования было установлено, что задержанный иностранный гражданин был вхож в окружение звезды. Он был знаком с семейной парой, которая помогала Рутберг перевозить вещи с дачи зимой этого года. При этом земляки довольно негативно отзывались о соотечественнике. По их словам, мужчина был очень хитрый. В первый раз он оказался в квартире актрисы, когда вместе с другими помогал перевозить мебель.

Через некоторое время, по всей видимости, потратив все деньги, иностранный рабочий решил пойти на преступление и ограбить Рутберг. Невольным соучастником мужчины стала домработница Юлии. Он попросил женщину подвезти его до того района, где проживает знаменитость. После он вернулся в машину и заплатил за поездку 10 тысяч рублей.

Установить причастность иностранца к совершению преступления удалось практически сразу же. Сначала его опознали по камерам видеонаблюдения. А потом домработница узнала сумки, изъятые у мужчины, с которыми он ходил на дело.

Сначала сотрудники правоохранительных органов заподозрили в воровстве именно домработницу Рутберг. Однако показания ее знакомого сняли все вопросы по отношению к женщине.

Ранее стало известно, что столичные стражи порядка задержали мужчину, подозреваемого в ограблении квартиры российской актрисы. Им оказался 37-летний гражданин Узбекистана.