«Был весь в крови»: 75-летний актер Владимир Носик экстренно госпитализирован

Советский и российский актер Владимир Носик получил травму в Москве. 75-летний мужчина упал на улице и ударился головой. Он был госпитализирован. Об этом сообщает mk.ru.

По данным источника, все произошло вечером 19 ноября на Васильевской улице, неподалеку от дома артиста. Носик шел по улице, упал и ударился головой. Рядом проходила женщина, которая и вызвала скорую помощь.

«Я проходила мимо и увидела, что у магазина стоит пожилой мужчина. Он был весь в крови. Сказал, что из-за собственной неосторожности упал», – рассказал очевидица.

Жительница отметила, что с помощью подручных средств оказала ему первую медицинскую помощь. А после предложила позвонить в скорую. Медики диагностировали открытую травму головы и госпитализировали актера в ГКБ имени Боткина. Отмечается, что у пациента также рассечена бровь. Проводится обследование, чтобы исключить сотрясение мозга.

Напомним, что Владимир Носик известен по фильмам «Самая обаятельная и привлекательная», «Гостья из будущего» и другим. Также он с 1995 года работает в Государственном академическом драматическом Малом театре. У него есть две дочери, которые пошли по его стопам – Дарья и Екатерина Носик.

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