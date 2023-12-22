Был весь красный от давления: Стас Костюшкин признался, что его не удивила смерть Дмитрия Красилова

Певец Стас Костюшкин посетил церемонию прощания с танцором и шоуменом Дмитрием Красиловым по прозвищу Пухляш. В беседе с журналистами артист заявил, что его не удивила смерть молодого человека.

Сегодня, 22 декабря, в Москве состоялась церемония прощания с известным «Пухляшом из Little Big», передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT. Среди тех, кто пришел проводить танцора в последний путь, заметили Стаса Костюшкина.

По словам певца, он вместе с Красиловым планировал снять клип. Трагичная новость о его смерти не стала для исполнителя чем-то удивительным. За день до случившегося Костюшкин видел танцора на презентации фильма. Дмитрий был весь красный от давления, что и натолкнуло певца на мысли о проблемах со здоровьем у знакомого.

Ранее телеведущая Нелли Ермолаева озвучила последнее желание Дмитрия Красилова. По ее словам, певец никак не хотел худеть.