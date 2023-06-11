Был в ярости: Филипп Киркоров не признал нового мужчину своей подруги

Филипп Киркоров хотел уволить диджея Катю Гусеву, узнав, что у нее появился возлюбленный. О ревности певца Гусева рассказала журналистам Пятого канала в день регистрации брака с адвокатом Михаилом Сазановым.

По словам Гусевой, с 2018 года знаменитости были близки, и она рассматривала мысль выйти замуж за короля российской эстрады. Этого не произошло, и Гусева решила остаться работать диджеем.

Однако проблемы сразу появились, когда девушка рассказала о новом избраннике.

«Он мне грозился, что сменит диджея. <…> Сказал: «Все теперь, ты уже при молодом человеке, занимайся семьей», — пояснила Гусева.

Катя добавила, что Филипп Киркоров по своей природе ревнивый человек. Если он с кем-то работает, то он хочет, чтобы этот человек был верен только ему, был всегда рядом.

Однако Киркоров все же принял мужчину Гусевой и даже посоветовал выходить замуж, если этот человек ее искренне любит.

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