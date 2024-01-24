«Был в СССР официальным миллионером»: скульптор Вадим Церковников рассказал о судах с детьми

Скульптор Вадим Церковников рассказал, что дети не разговаривают с ним и отключили телефоны. Родственники судятся после смерти матери.

Подробности приводит StarHit.

83-летний Церковников потерял жену три года назад, остались падчерица и сын.

«Всю жизнь работал, был в СССР официальным миллионером», - вспоминает он.

Скульптор признался, что «работал на страну», а родными не занимался. При этом Церковников обеспечил детей квартирами в центре Москвы, купил торговый центр, дачу, выучил в вузах. После смерти матери родственники отвернулись – начали «выкидывать из квартиры».

«У них двадцать адвокатов нанято, а у меня по девять судов в месяц», - поделился он.

Скульптор, который реставрировал монумент «Рабочий и колхозница», не может работать – он вынужден посещать судебные заседания. На адвокатов у Церковников нет денег. По его словам, дети хотят взыскать 300 млн рублей. Кроме того, они не приняли новую жену Церковникова – она была подругой падчерицы, после смерти жены мужчина сблизился с женщиной.

Дети не хотят мириться с отцом. Он обратился за помощью в решении конфликта к ведущему Андрею Малахову.

Ранее сообщалось, что с вдовы и дочери умершего Бориса Грачевского потребовали взыскать 11 млн рублей. В суд поступил соответствующий иск. Подробности читайте здесь.