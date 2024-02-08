Был в шоке: Григория Лепса «похоронили» на концерте в Астрахани

Григорий Лепс выступил на концерте в Астрахани. Народный артист РФ решил рассмешить поклонников и изобразил на сцене свои похороны.

Исполнитель хита «Самый лучший день» выступил 7 февраля в спорткомплексе. Зал был практически полным, и 61-летний артист с удовольствием общался со зрителями вживую.

По данным arbuztoday.ru, в один момент к артисту подошла поклонница и вручила ему черно-белый портрет. Лепс признался, что любит портреты, но от некоторых он в шоке.

После он взял картину, положил возле нее красные розы и прошелся по сцене, изображая свои похороны. Зрителей рассмешила эта ситуация.

Также артисту астраханские фанаты подарили букет из рыбы.

«О, настоящая астраханская селедка!» — обрадовался певец.

Однако зрители отметили, что рыба там все-таки были другая.

Ранее Григорий Лепс оценил закрытие ему въезда в другие страны. Подробности читайте в этой статье.