«Был в бреду»: всплыли подробности ухода из жизни директора Юлии Началовой

Пресс-секретарь покойной Юлии Началовой Анна Исаева выложила в социальных сетях свежий пост, в котором раскрыла подробности смерти директора певицы Андрея Трофимова. Выяснилось, что во время похорон у его гроба рыдали Вячеслав Манучаров и Юлия Костюшкина. Об этом сообщает Пятый канал.

Мужчина скончался 18 апреля 2014 года от онкологии. Анна Исаева рассказала подписчикам, что узнала о страшном диагнозе в гримерке на «Мосфильме», а через несколько месяцев его мать прислала сообщение с одним словом: «Все».

Провожали Трофимова в последний путь главные звезды отечественного шоу-бизнеса: Николай Басков, Вячеслав Манучаров, Юлия Костюшкина, Марина Девятова. Все они стояли у гроба и рыдали.

«Умирая, Андрей был в бреду и все время повторял: «Цветы, возьмите у артистки цветы, ей тяжело их держать, на сцену, Юля, пора на сцену», – отметила пресс-секретарь Началовой.

Трофимов настолько сильно любил свою профессию, что даже на смертном одре думал о ней.

Напомним, певица Юлия Началова ушла из жизни 16 марта 2019 года в возрасте 38 лет. К смерти привели заражение крови и сердечная недостаточность.

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