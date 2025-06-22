«Был у папы, а приехал к маме»: Таня Терешина раскрыла историю знакомства с молодым бойфрендом

Недавно певица Таня Терешина удивила поклонников новым романом — исполнительница встречается с молодым человеком Михаилом Смирновым, который младше нее на 23 года. Артистка уже показала фотографию бойфренда в социальных сетях, а теперь решила раскрыть историю знакомства с ним.

Певица рассказала, что изначально они находились в разных ночных клубах. Михаил побывал в заведении с забавным названием «Папа», о чем непременно сообщил Терешиной.

«Я переспросила, думала, что мне показалось. А он мне хитро говорит: "Да, да, название клуба такое «Папа»". Короче, я был у папы, а приехал к маме», — рассказала знаменитость.

По всей видимости, в тот момент между Михаилом и Татьяной возникла симпатия. Терешина показала подписчикам видео из ночного клуба, в котором активно танцевала с молодым бойфрендом.

Под постом артистка написала, что, когда ей было 23 года, она уже пела Hi-Fi. Тогда же ее бывший муж и отец сына пошел в первый класс. И именно в тот год родился Михаил. Татьяна призвала не «психовать» из-за ее историй, а дать ей и молодому избраннику наслаждаться компанией друг друга.

Из интересных фактов артистка раскрыла, что она на четыре года старше мамы Смирнова.

От отношений с телеведущим Славой Никитиным у Терешиной есть дочь Арис. В 2018 года она вышла замуж за бизнесмена Олега Курбатова, которому родила сына Арсения-Остапа. В 2022 году Татьяна объявила о разводе с супругом.

Напомним, Терешина рассказала, что Жанна Фриске поцеловала ей руку при знакомстве.